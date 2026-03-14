Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रामानंद सागर की बहू निशा पहुंचीं अयोध्या, राम मंदिर में रामलला के किए दर्शन

Advertiesment
Ramanand Sagar's Daughter in Law Nisha's Visit to Ayodhya
BY: संदीप श्रीवास्तव
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (22:52 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (22:56 IST)
google-news
दूरदर्शन का सुपरहिट धार्मिक सीरियल 'रामायण' के निर्माता निदेशक स्व. रामानंद सागर की बहू निशा अयोध्या धाम पहुंच श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि यह उनकी अयोध्या की पहली यात्रा है। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन कर वह भावुक हो गईं और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई।

उन्होंने बताया कि रामायण बनाते समय कई तरह की तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें आई थीं। उस समय रामानंद सागर को प्रसारण की अनुमति के लिए दूरदर्शन के कई चक्कर लगाने पड़े। शुरुआत में बने चार एपिसोड को काटकर दो एपिसोड करके प्रसारण शुरू किया गया था।
ALSO READ: मुख्यमंत्री योगी का अयोध्या दौरा, श्रीराम मंदिर और हनुमानगढ़ी में किया पूजन
बाद में उनके पति आनंद सागर ने भी रामायण से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उन्होंने कहा कि रामायण पर कई फिल्में और सीरियल बने, लेकिन रामानंद सागर की रामायण की तुलना आज तक किसी से नहीं हो पाई।
ALSO READ: रामनगरी में बनेगा भव्य लक्ष्मण द्वार, 39.70 करोड़ की परियोजना, पिंक स्टोन से सजेगा प्रवेश मार्ग, CM योगी की प्राथमिकताओं में है अयोध्या का धार्मिक विकास
अयोध्या के विकास की सराहना करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि आज सनातन संस्कृति का व्यापक प्रचार हो रहा है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कांग्रेस की 'दलित नीति' के खिलाफ कांशीराम ने लिखी थी पूरी किताब, राहुल को 'चमचा युग' पढ़नी चाहिए : असीम अरुण

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels