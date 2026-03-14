रामानंद सागर की बहू निशा पहुंचीं अयोध्या, राम मंदिर में रामलला के किए दर्शन

Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (22:52 IST)
Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (22:56 IST)
दूरदर्शन का सुपरहिट धार्मिक सीरियल 'रामायण' के निर्माता निदेशक स्व. रामानंद सागर की बहू निशा अयोध्या धाम पहुंच श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि यह उनकी अयोध्या की पहली यात्रा है। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन कर वह भावुक हो गईं और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई।
उन्होंने बताया कि रामायण बनाते समय कई तरह की तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें आई थीं। उस समय रामानंद सागर को प्रसारण की अनुमति के लिए दूरदर्शन के कई चक्कर लगाने पड़े। शुरुआत में बने चार एपिसोड को काटकर दो एपिसोड करके प्रसारण शुरू किया गया था।
बाद में उनके पति आनंद सागर ने भी रामायण से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उन्होंने कहा कि रामायण पर कई फिल्में और सीरियल बने, लेकिन रामानंद सागर की रामायण की तुलना आज तक किसी से नहीं हो पाई।
अयोध्या के विकास की सराहना करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि आज सनातन संस्कृति का व्यापक प्रचार हो रहा है।
Edited By : Chetan Gour