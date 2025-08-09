Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रामगंगा का कहर : शहरी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, पुलिस सड़कों पर कर रही निगरानी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Ramganga river havoc in Moradabad

हिमा अग्रवाल

मुरादाबाद (उप्र) , शनिवार, 9 अगस्त 2025 (00:08 IST)
UP Weather Update News : रामगंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन के हाथ-पांव भी फूलने लगे हैं। मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी पहले ही सिरदर्द बन गया था, रही-सही कसर अब शहरी क्षेत्र में पानी ने प्रवेश करके पूरी कर दी है। थाना मुगलपुरा क्षेत्र के लालबाग, वारसी नगर, जामा मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घरों और गलियों तक पहुंच गया। हालात को देखते हुए पुलिस-प्रशासन सतर्क है और रातभर बाढ़ग्रस्त इलाकों में गश्त कर निगरानी कर रहा है।
 
स्थानीय निवासियों के अनुसार, पानी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। प्रशासन की ओर से राहत या निकासी कार्यों की कोई स्पष्ट योजना अभी तक सामने नहीं आई है, जिससे लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं।
ALSO READ: Weather Update: यूपी, उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, कहां कैसा रहेगा मौसम?
उधर, मुरादाबाद-रामनगर मुख्य मार्ग पर भी जलभराव से स्थिति गंभीर बनी हुई है। सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज है कि प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद कई लोग जरूरी कार्यों से पैदल, दुपहिया वाहनों या ट्रैक्टर के जरिए सफर करने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी का प्रवाह देखकर लोग भयभीत होने लगे हैं।
 
गौरतलब है कि रक्षाबंधन का पर्व है, जिस कारण शहर में आवाजाही बढ़ी हुई है। ऐसे में बाढ़ ने लोगों को भारी परेशानी में डाल दिया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकलने में असमर्थ हैं, वहीं बिजली-पानी की पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।
ALSO READ: Weather update : हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने से भारी बारिश, राज्य की 496 सड़कें बंद
जिन इलाकों को बाढ़ का पानी प्रभावित कर रहा है, वहां के रहने वालों से प्रशासन ने अपील की है कि वह जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, वहीं पुलिस ने भी सड़कों पर अपनी गश्त बढ़ा दी है। राहत कार्य शुरू करने के लिए सभी सरकारी विभाग अलर्ट मोड पर है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मोदी का चीन में स्वागत है! चीन को एकजुटता और मैत्री की उम्मीद

सम्बंधित जानकारी

होम
रक्षा बंधन
Shorts
फोटो
Reels