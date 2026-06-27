रांची में बनेगा सिक्स-लेन स्मार्ट रोड, बदलेगी शहर की सूरत

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की राजधानी रांची अब एक नए और बेहद आधुनिक अवतार में नजर आने वाली है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। करीब 177 करोड़ की लागत से रांची का पहला सिक्स-लेन स्मार्ट रोड बनने जा रहा है, जो न सिर्फ जाम से मुक्ति दिलाएगा बल्कि शहर की सूरत भी बदल देगा।

स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड (SHAJ) द्वारा तैयार की गई इस परियोजना के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभागीय योजना के अनुसार, इस साल सितंबर तक टेंडर को अंतिम रूप देकर धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह हाईटेक सिक्स-लेन सड़क कुल 6.089 किलोमीटर लंबी होगी।

यह सड़क विवेकानंद स्कूल मोड़ से शुरू होकर जगन्नाथ मंदिर और नए झारखंड हाईकोर्ट के पास से गुजरते हुए नयासराय आरओबी तक जाएगी। नयासराय आरओबी से आगे रिंग रोड तक के लगभग 2.12 किलोमीटर के हिस्से को भी चौड़ा कर टू-लेन के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि रिंग रोड से आने-जाने वाले वाहनों को सीधी और सुगम कनेक्टिविटी मिल सके।

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सिर्फ गाड़ियों के चलने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों और पर्यावरण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। पर्यावरण और सेहत को बढ़ावा देने के लिए सड़क के किनारे विशेष साइकिल ट्रैक और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथ बनाए जाएंगे।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala