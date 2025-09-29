Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






राव नरेंद्र हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष, हाईकमान ने उदयभान को हटाया

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rao Narendra

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (23:22 IST)
कांग्रेस ने सोमवार को राव नरेंद्र सिंह को अपनी हरियाणा इकाई का नया अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता नियुक्त किया। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी।
ALSO READ: UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिश
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के 10 महीने बाद ये नियुक्तियां की गई हैं। राव नरेंद्र सिंह ने उदय भान का स्थान लिया है। वे 3 बार विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। विधायक दल का नेता होने के चलते हुड्डा राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। पिछली विधानसभा में भी उन्होंने इस भूमिका को निभाया था। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सुरनकोट में 16 राष्ट्रीय राइफल्स के मुख्यालय के अंदर ग्रेनेड विस्फोट में सेना का जवान शहीद

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels