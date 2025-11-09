बंगाल में 4 साल की बच्ची से रेप, भाजपा नेता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

West Bengal news in hindi : पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर में एक 4 साल की बच्ची से बलात्कार की घटना से हड़कंप मच गया। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी ने पुलिस पर अपराध को दबाने का आरोप लगाया है।
बताया जा रहा है कि तारश्वर में एक परिवार घर के बाहर मच्छरदानी लगाकर सो रहे था। शनिवार तड़के कुछ बदमाशों ने उनकी मच्छरदानी काटकर बच्ची को अगवा कर लिया। दोपहर में बच्ची तारकेश्वर रेलवे के ऊंचे नाले के पास खून से लथपथ और गंभीर हालत में मिली। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामला की जांच कर रही है।
भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि तारकेश्वर में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। परिवार पुलिस स्टेशन भागा, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अस्पताल ले जाया गया - चंदननगर रेफर कर दिया गया। तारकेश्वर पुलिस अपराध को दबाने में लगी है।
उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि यह ममता बनर्जी के बेलगाम शासन का असली चेहरा है। एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, फिर भी पुलिस सच्चाई को दबाकर राज्य की नकली कानून-व्यवस्था की छवि को बचा रही है।
भाजपा नेता ने कहा कि क्या वे पुलिस अधिकारी हैं या ममता बनर्जी के चाटुकार? ऐसा लगता है कि तारकेश्वर पुलिस कानून की रक्षा करने की अपनी शपथ भूल गई है। ममता बनर्जी, आप एक असफल मुख्यमंत्री हैं। आपके शासन में, पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था चरमरा गई है।
edited by : Nrapendra Gupta