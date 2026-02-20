फुटबॉल खेलते वक्त मैदान में गिरे शिलांग सांसद रिकी सिंग्कोन, 52 साल की उम्र में निधन

सिंगकोन गुरुवार शाम को मावलाई मावियोंग के खेल मैदान में दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने गए थे। फुटबॉल खेलते समय वे अचानक मैदान में ही गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत पास के मावियोंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। डॉक्टर नहीं होने से उन्हें अन्य अस्पताल ले जाया गया।

शिलॉन्ग सांसद रिकी के निधन पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मेघालय की जनता के प्रति उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

Saddened by the passing of Lok Sabha MP from Shillong, Dr. Ricky AJ Syngkon. He will be remembered for his dedicated service to the people of Meghalaya. My thoughts are with his family, friends and supporters during this difficult time. May his soul rest in peace. — Narendra Modi (@narendramodi) February 20, 2026 कौन थे रिकी सिंग्कोन मेघालय के नोंग्सडर में रहने वाले डॉ. रिकी एंड्रयू जे. सिंग्कोन पेशे से सहायक प्रोफेसर थे। उन्होंने साल नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से साल 2007 में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की।

पहली बार बने थे सांसद सिन्गकोन ने VPP के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में उन्होंने 3 बार के कांग्रेस MP विंसेंट एच. पाला को 3.7 लाख से ज़्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराया था।

Edited by : Nrapendra Gupta