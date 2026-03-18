सहारनपुर एनकाउंटर : 1 लाख का इनामी हिस्ट्रीशीटर शहजाद ढेर, मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल

उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए खुली छूट दे रखी है। जिसके चलते प्रदेश के हर जिले में पुलिस को खत्म करने के लिए अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलायें हुए है। इसके चलते आज सरकार के सख्त रुख के चलते सहारनपुर में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया, बदमाशों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

कैसे हुई मुठभेड़ सहारनपुर पुलिस लंबे समय से थाना फतेहपुर क्षेत्र स्थित गंदेवड़ा गांव के रहने वाले शहजाद की तलाश कर रही थी। आज पुलिस को सूचना मिली की शहजाद क्षेत्र में घूम रहा है, वहीं पुलिस टीम क्षेत्र में नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिये, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस क देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के गोली लग गई, उसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बदमाश की पहचान शहजाद के रूप में हुई है।

मुठभेड़ में मारे गये बदमाश शहजाद हिस्ट्रीशीटर था, उसका इलाके में आतंक था। पुलिस को.लंबे समय से उसकी तलाश थी। शहजाद पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था।

अपराधों का लंबा रिकॉर्ड पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, शहजाद एक शातिर अपराधी था, जिसके खिलाफ गोकशी, हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 44 मुकदमे दर्ज थे। वह कई थानों में वांछित था और पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था।

घायल पुलिसकर्मी, इलाके में अलर्ट मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

सरकार की सख्ती का असर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रही सख्त नीति का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस लगातार अभियान चलाकर वांछित और इनामी अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

जांच जारी घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जांच के आदेश दे दिये है। Edited by : Sudhir Sharma