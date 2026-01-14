सतुआ बाबा का Magh Mela 2026 में जलवा, Ray-Ban के सनग्लासेस, काफिले में Defender और Porsche जैसी लग्जरी कारें देखकर लोग हैरान

इस वर्ष माघ मेला सिर्फ आस्था की डुबकी तक सीमित नहीं है बल्कि संगम की रेती पर काशी के युवा संत सतुआ बाबा का लग्जरी लाइफस्टाइल जबरदस्त सुर्खियां बंटोर रहा है। जगतगुरु महामंडलेश्वर संतोष दास, जिन्हें दुनिया 'सतुआ बाबा' के नाम से जानती है, इस बार मेले के सबसे चर्चित संत बनकर उभरे हैं। पीले वस्त्र, आंखों पर ब्रांडेड रे-बैन का चश्मा और कैंप के बाहर खड़ी करोड़ों की लैंड रोवर डिफेंडर- सतुआ बाबा का यह 'हाई-टेक' अंदाज सोशल मीडिया से लेकर मेले की गलियों तक छाया हुआ है।