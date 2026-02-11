मोहाली में कई स्कूलों को मिली धमकी, ईमेल में लिखा- बम से उड़ा देंगे, जांच में जुटा पुलिस प्रशासन

Several schools in Mohali received threats : पंजाब के मोहाली में कई निजी स्कूलों को आज धमकी मिलने से हड़‍कंप मच गया। ई-मेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके कारण स्कूलों को खाली कराना पड़ा। स्कूलों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बम निरोधक दस्ता तैनात किया है। स्कूल अधिकारियों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर की गहन जांच की जा रही है।

स्कूल अधिकारियों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर की गहन जांच की जा रही है। स्कूल ने कहा कि जो बसें पहले ही अपने रूट पर निकल चुकी थीं, उन्हें वापस भेजा जा रहा है।





इससे पहले मंगलवार यानी 10 फरवरी को भी चंडीगढ़ और पड़ोसी मोहाली के कई स्कूलों में बम की धमकी वाले कॉल आए। इसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग शुरू कर दी गई और एहतियात के तौर पर क्लास रोक दी गईं। स्टूडेंट्स को घर वापस भेज दिया गया, जबकि कैंपस की सुरक्षा के लिए पुलिस टीम तैनात कर दी गई।

Edited By : Chetan Gour