Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






चैतन्यानंद 5 दिन की पुलिस हिरासत में, कई छात्राओं ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

Advertiesment
हमें फॉलो करें Swami Chaitanyananda Saraswati

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (21:36 IST)
Baba Chaitanyananda case : दिल्ली के एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को रविवार को यहां की एक अदालत ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। प्राथमिकी के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित एक प्रबंधन संस्थान के पूर्व अध्यक्ष चैतन्यानंद ने छात्राओं को देर रात अपने आवास में आने के लिए मजबूर किया और उन्हें अनुचित संदेश भेजे। प्राथमिकी के मुताबिक, वह अपने फोन के जरिए छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखता था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रवि ने यह आदेश दिया। रविवार सुबह आगरा से गिरफ्तार किए गए 62 वर्षीय आरोपी को अपराह्न 3:40 बजे न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।
 
बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद ने कई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की तथा उनसे यौन संबंध बनाने की मांग की और पीड़िताओं की गवाही ने आरोपों की पुष्टि की है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया, चैतन्यानंद उन्हें (लड़कियों को) धमकियां दी थीं। उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे- कुछ कैमरे शौचालय में भी लगाए गए थे। लगभग 16 लड़कियों ने शिकायत की है। कई अन्य आरोपों की पुष्टि की जानी है।
ALSO READ: गिरफ्तारी के बाद चैतन्यानंद सरस्वती के पास क्या मिला, क्या है बाबा का ब्रिक्स और UN से कनेक्शन
आरोपी के वकील ने हिरासत में पूछताछ की मांग का विरोध करते हुए कहा कि सभी 16-20 छात्राओं ने पहले ही अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। वकील ने अपने मुवक्किल के हवाले से कहा, आपने पहले ही मेरे फोन, एक आईपैड और मेरा सामान ले लिया है। मैं मधुमेह से पीड़ित हूं और मुझे बेचैनी की समस्या है। मेरे भिक्षु वाले वस्त्र छीन लिए गए हैं।
 
उन्होंने दलील दी, मुझे (चैतन्यानंद को) अपने वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं है। आप केवल मुझे परेशान करने के लिए पुलिस हिरासत चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि (महिलाओं के लिए) कोई खतरा है, तो मुझे न्यायिक हिरासत में लेकर उसका उपाय किया जा सकता है।
 
शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस हिरासत की आवश्यकता है, क्योंकि आरोपी का पीड़िताओं के बयान और डिजिटल एवं अन्य साक्ष्यों के साथ सामना कराना होगा। जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष खोखले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है।
ALSO READ: चैतन्यानंद सरस्वती आगरा से गिरफ्तार, कैसे छात्राओं को जाल में फंसाता बाबा?
शिकायतकर्ता के वकील ने कहा, एक गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर उसने शिकायत करने की हिम्मत की, तो उसे उठा लिया जाएगा। जांच, जो अभी प्रारंभिक चरण में है, उसमें छेड़छाड़ का खतरा है। धोखाधड़ी के अपराध के लिए एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। वकील ने कहा, यह पहली बार है, जब वह दो महीने में जांच में शामिल हुआ है। आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
 
उसने अपने आईपैड और आईक्लाउड के पासवर्ड नहीं बताए हैं। सिर्फ जब्ती काफी नहीं है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के आचरण का पुलिस हिरासत की मांग वाली याचिका से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, उनके पास लगभग 40 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज हैं। उन्हें पुलिस हिरासत की आवश्यकता बतानी होगी। इससे पहले, पुलिस ने चैतन्यानंद के बैंक खातों और सावधि जमा के रूप में जमा करोड़ों रुपए जब्त कर लिए थे।
 
प्राथमिकी के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित एक प्रबंधन संस्थान के पूर्व अध्यक्ष चैतन्यानंद ने छात्राओं को देर रात अपने आवास में आने के लिए मजबूर किया और उन्हें अनुचित संदेश भेजे। प्राथमिकी के मुताबिक, वह अपने फोन के जरिए छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखता था।
ALSO READ: चैतन्यानंद की एक और करतूत का खुलासा, इस तरह फंसाता था लड़कियों को जाल में
इसमें कहा गया है कि जांच ​​के दौरान पता चला कि आरोपी ने अलग-अलग नामों और विवरणों का इस्तेमाल करके कई बैंक खाते खुलवाए तथा अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 50 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाली थी। आरोप है कि उसने खाता खुलवाते समय अलग-अलग विवरण वाले दस्तावेज जमा किए। पुलिस को उसके पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड भी मिले, जिसमें उसका संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स से जुड़ाव दिखाया गया था। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अमेरिका के मिशिगन के चर्च में आगजनी और गोलीबारी, कई लोग घायल, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels