Dharma Sangrah

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कानपुर , गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (15:54 IST)
कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस ने आरोपी की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर सिरे से खारिज कर दिया। 
ALSO READ: कानपुर लेंबोर्गिनी केस का आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार, कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस
मीडिया खबरों के मुताबिक कोर्ट ने आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। मीडिया खबरों के मुताबिक शिवम के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही थी और यह गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत और अवैध थी।

मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस ने शिवम मिश्रा को गुरुवार सुबह 8 बजे घर के सामने से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि शिवम जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। गुरुवार को सूचना मिली कि आरोपी एंबुलेंस से भाग रहा है। खुद को छिपाए रखने के आधार पर उसे गिरफ्तार किया।Edited by : Sudhir Sharma

