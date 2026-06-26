कृषि मंत्री शिवराज चौहान और सीएम धामी ने 'पूर्व छात्र सम्मेलन' में की शिरकत, किया पौधरोपण

देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय— गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में शुक्रवार को 'पूर्व छात्र सम्मेलन' (Alumni Meet) का भव्य आयोजन किया गया। इस गौरवमयी समागम में देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

देश-विदेश से आए पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों (Alumni) के बीच केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को याद किया और कृषि क्षेत्र में आधुनिक बदलावों पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिदिन एक पौधा लगाने के राष्ट्रव्यापी संकल्प के क्रम में आज का दिन बेहद विशेष रहा। आध्यात्मिक चेतना और ऋषि-मुनियों की तपोस्थली देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा पर इस संकल्प को आगे बढ़ाया गया।