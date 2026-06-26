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कृषि मंत्री शिवराज चौहान और सीएम धामी ने 'पूर्व छात्र सम्मेलन' में की शिरकत, किया पौधरोपण

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Pantnagar University Alumni Meet
BY: webdunia
Publish Date: Fri, 26 Jun 2026 (14:48 IST) Updated Date: Fri, 26 Jun 2026 (14:51 IST)
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देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय— गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में शुक्रवार को 'पूर्व छात्र सम्मेलन' (Alumni Meet) का भव्य आयोजन किया गया। इस गौरवमयी समागम में देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
 
देश-विदेश से आए पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों (Alumni) के बीच केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को याद किया और कृषि क्षेत्र में आधुनिक बदलावों पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिदिन एक पौधा लगाने के राष्ट्रव्यापी संकल्प के क्रम में आज का दिन बेहद विशेष रहा। आध्यात्मिक चेतना और ऋषि-मुनियों की तपोस्थली देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा पर इस संकल्प को आगे बढ़ाया गया।
विश्वविद्यालय परिसर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से पौधरोपण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल भाषणों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर किए गए जमीनी प्रयासों से ही संभव है। मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि में इस हरित संदेश को फैलाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।

क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने?

पूर्व छात्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय के योगदान की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर विश्वविद्यालय ने देश को भुखमरी के दौर से निकालकर खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ के पूर्व छात्रों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है।

देवभूमि को कृषि और बागवानी का मॉडल बनाएंगे

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार पंतनगर विश्वविद्यालय के शोध और तकनीक को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूर गांवों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग और सेब व कीवी उत्पादन जैसे बागवानी क्षेत्रों में नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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