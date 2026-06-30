झारखंड में आज से SIR शुरू, घर-घर पहुंचेंगे BLO, देनी होगी ये डिटेल

SIR in Jharkhand : झारखंड में मतदाता सूची का राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए 29 जुलाई तक BLO घर-घर दस्तक देंगे। SIR अभियान को त्रुटिरहित ढंग से संचालित करने के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल एजेंट तथा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। मतदाताओं को 2 कापी गणना प्रपत्र दिए जाएंगे, जिसे भरकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को वापस करना है। एसआईआर के बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी।





मतदाताओं को 2 कापी गणना प्रपत्र दिए जाएंगे, जिसे भरकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को वापस करना है। एसआईआर के बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। राज्य के 2,64,63,236 मतदाताओं में से 2,17,20,731 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो गई है। इनमें एक से अधिक वोटर कार्ड वाले, मृतक, बाहरी के नाम काटे गए हैं। इस चरण में बीएलओ मतदाता के घर जाएंगे और मतदाताओं को विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से उनकी मैपिंग सुनिश्चित कराएंगे।





मतदाता ceo.jharkhand.gov.in पर 2003 की मतदाता सूची, मतदान केंद्र, बीएलओ की जानकारी तथा अनमैप्ड मतदाताओं की सूची देख सकते हैं। वहीं voters.eci.gov.in के माध्यम से नाम सुधार, विलोपन तथा अन्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। एसआईआर से संबंधित शिकायतों के लिए संचालित 1950 काल सेंटर पर प्रतिदिन कॉल करके जानकारी ली जा सकती है।

Edited By : Chetan Gour