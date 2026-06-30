Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






झारखंड में आज से SIR शुरू, घर-घर पहुंचेंगे BLO, देनी होगी ये डिटेल

Advertiesment
SIR Campaign in Jharkhand
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 30 Jun 2026 (11:05 IST) Updated Date: Tue, 30 Jun 2026 (12:17 IST)
google-news
SIR in Jharkhand : झारखंड में मतदाता सूची का राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए 29 जुलाई तक BLO घर-घर दस्तक देंगे। SIR अभियान को त्रुटिरहित ढंग से संचालित करने के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल एजेंट तथा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। मतदाताओं को 2 कापी गणना प्रपत्र दिए जाएंगे, जिसे भरकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को वापस करना है। एसआईआर के बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी।

झारखंड में मतदाता सूची का राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए 29 जुलाई तक BLO घर-घर दस्तक देंगे। SIR अभियान को त्रुटिरहित ढंग से संचालित करने के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल एजेंट तथा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
ALSO READ: एक्शन में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, जल्द लौटेंगे तमिलनाडु में फंसे मजदूर
मतदाताओं को 2 कापी गणना प्रपत्र दिए जाएंगे, जिसे भरकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को वापस करना है। एसआईआर के बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। राज्य के 2,64,63,236 मतदाताओं में से 2,17,20,731 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो गई है। इनमें एक से अधिक वोटर कार्ड वाले, मृतक, बाहरी के नाम काटे गए हैं। इस चरण में बीएलओ मतदाता के घर जाएंगे और मतदाताओं को विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से उनकी मैपिंग सुनिश्चित कराएंगे।

पिछले दिनों हुई मैपिंग की लिस्ट नागरिकता के लिए सुपीरियर दस्तावेज के रूप में माना गया है। उन्होंने कहा कि बीएलओ की ओर से मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म की दो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता उसे बिना देर किए आवश्यक जानकारी भर और हस्ताक्षर कर बीएलओ को लौटाएंगे। दूसरी प्रति पावती के रूप में अपने पास रखेंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में मतदाता से विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र) संख्या, नाम, पिता/ माता/ पति/ पत्नी का नाम, जन्म तिथि अथवा आयु, लिंग और पूरा पता दर्ज कराया जाएगा।
ALSO READ: झारखंड में संवेदनशील फैसला, CM हेमंत सोरेन ने अनाथ भाई-बहन की शिक्षा के लिए दिए सख्त निर्देश
इसके अलावा मोबाइल नंबर और ई-मेल (यदि उपलब्ध हो) भी दर्ज किए जाएंगे। फॉर्म में यह घोषणा भी ली जाएगी कि संबंधित व्यक्ति उक्त पते पर सामान्य रूप से निवास करता है तथा भारत का नागरिक हैं। साथ ही परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के अन्य सदस्यों और मतदाताओं का विवरण भी दर्ज किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं की पहले से मैपिंग हो चुकी है, उन्हें फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
ALSO READ: झारखंड के CM हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, 765 सरकारी स्कूल बनेंगे Plus Two
मतदाता ceo.jharkhand.gov.in पर 2003 की मतदाता सूची, मतदान केंद्र, बीएलओ की जानकारी तथा अनमैप्ड मतदाताओं की सूची देख सकते हैं। वहीं voters.eci.gov.in के माध्यम से नाम सुधार, विलोपन तथा अन्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। एसआईआर से संबंधित शिकायतों के लिए संचालित 1950 काल सेंटर पर प्रतिदिन कॉल करके जानकारी ली जा सकती है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

HDFC Bank में बड़ा बदलाव: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने नए पार्ट-टाइम चेयरमैन, RBI की मंजूरी का इंतजार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels