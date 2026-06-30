झारखंड में आज से SIR शुरू, घर-घर पहुंचेंगे BLO, देनी होगी ये डिटेल

Publish Date: Tue, 30 Jun 2026 (11:05 IST)
Updated Date: Tue, 30 Jun 2026 (12:17 IST)
SIR in Jharkhand : झारखंड में मतदाता सूची का राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए 29 जुलाई तक BLO घर-घर दस्तक देंगे। SIR अभियान को त्रुटिरहित ढंग से संचालित करने के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल एजेंट तथा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। मतदाताओं को 2 कापी गणना प्रपत्र दिए जाएंगे, जिसे भरकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को वापस करना है। एसआईआर के बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी।
झारखंड में मतदाता सूची का राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए 29 जुलाई तक BLO घर-घर दस्तक देंगे। SIR अभियान को त्रुटिरहित ढंग से संचालित करने के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल एजेंट तथा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
मतदाताओं को 2 कापी गणना प्रपत्र दिए जाएंगे, जिसे भरकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को वापस करना है। एसआईआर के बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। राज्य के 2,64,63,236 मतदाताओं में से 2,17,20,731 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो गई है। इनमें एक से अधिक वोटर कार्ड वाले, मृतक, बाहरी के नाम काटे गए हैं। इस चरण में बीएलओ मतदाता के घर जाएंगे और मतदाताओं को विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से उनकी मैपिंग सुनिश्चित कराएंगे।
पिछले दिनों हुई मैपिंग की लिस्ट नागरिकता के लिए सुपीरियर दस्तावेज के रूप में माना गया है। उन्होंने कहा कि बीएलओ की ओर से मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म की दो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता उसे बिना देर किए आवश्यक जानकारी भर और हस्ताक्षर कर बीएलओ को लौटाएंगे। दूसरी प्रति पावती के रूप में अपने पास रखेंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में मतदाता से विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र) संख्या, नाम, पिता/ माता/ पति/ पत्नी का नाम, जन्म तिथि अथवा आयु, लिंग और पूरा पता दर्ज कराया जाएगा।
इसके अलावा मोबाइल नंबर और ई-मेल (यदि उपलब्ध हो) भी दर्ज किए जाएंगे। फॉर्म में यह घोषणा भी ली जाएगी कि संबंधित व्यक्ति उक्त पते पर सामान्य रूप से निवास करता है तथा भारत का नागरिक हैं। साथ ही परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के अन्य सदस्यों और मतदाताओं का विवरण भी दर्ज किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं की पहले से मैपिंग हो चुकी है, उन्हें फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
मतदाता ceo.jharkhand.gov.in पर 2003 की मतदाता सूची, मतदान केंद्र, बीएलओ की जानकारी तथा अनमैप्ड मतदाताओं की सूची देख सकते हैं। वहीं voters.eci.gov.in के माध्यम से नाम सुधार, विलोपन तथा अन्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। एसआईआर से संबंधित शिकायतों के लिए संचालित 1950 काल सेंटर पर प्रतिदिन कॉल करके जानकारी ली जा सकती है।
Edited By : Chetan Gour
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