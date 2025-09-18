Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ऑपरेशन थिएटर में मिला सांप, दहशत में स्टाफ और मरीज, जानिए फिर क्‍या हुआ...

Advertiesment
हमें फॉलो करें Snake found in operation theatre of jhansi medical college

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

झांसी (उप्र) , गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (16:18 IST)
Snake found in operation theatre : झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में एक सांप मिलने से अफरातफरी का माहौल हो गया। ऑपरेशन थिएटर प्रभारी कनक श्रीवास्तव की सूचना पर वन विभाग की टीम को बुलाया गया, जिसने सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने ऑपरेशन थिएटर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। मानसून के मौसम में अस्पताल परिसर में सांपों और अन्य जीव-जंतुओं के घुसने का खतरा बढ़ जाता है।
ALSO READ: 18 सालों में मांबा और कोबरा जैसे सांपों से 800 बार डसवाया, सुपर एंटीबॉडी से तैयार हो रही है जहर की दवा
उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने ऑपरेशन थिएटर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेज का यही ऑपरेशन थिएटर पिछले साल 15 नवंबर की रात भीषण आग लगने के कारण चर्चा में आया था, जिसमें लगभग 18 बच्चों की जान चली गई थी।
ALSO READ: 1 साल के बच्चे ने सांप को चबाकर मार डाला, खुद हुआ बेहोश, जानिए क्‍या है मामला
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सचिन माहौर ने बताया कि मानसून के मौसम में अस्पताल परिसर में सांपों और अन्य जीव-जंतुओं के घुसने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन कक्ष में सांप मिलने की घटना के बाद एहतियाती कदम उठाए गए हैं और कर्मचारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

CM योगी ने जीएसटी सुधार को बताया पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, यूपी को सबसे ज्यादा फायदा

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels