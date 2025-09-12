मुंबई एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, रनवे पर टूटा स्पाइसजेट विमान का पहिया

Spicejet Plane Emergency Landing : शुक्रवार को कांडला से मुंबई आ रहे स्पाइसजेट के विमान क्यू 400 का एक पहिया टेकऑफ के दौरान रनवे पर ही टूट जाने से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। बाद में विमान की एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में 75 लोग सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि विमान सुरक्षित लैंड कर गया। फिलहाल विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।
खबरों के अनुसार, आज कांडला से मुंबई आ रहे स्पाइसजेट के विमान क्यू 400 का एक पहिया टेकऑफ के दौरान रनवे पर ही टूट जाने से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। बाद में सुचारू लैंडिंग के बाद विमान टर्मिनल तक पहुंचा और सभी यात्री सामान्य रूप से उतर गए। फिलहाल विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।
हवाई अड्डे के सूत्रों और एओसीसी (हवाई अड्डा संचालन नियंत्रण केंद्र) के अनुसार, विमान का अगला लैंडिंग गियर पहिया हवा में ही गायब हो गया, जिसके बाद आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए। लैंडिंग से पहले विमान में ईंधन गिराया गया। विमान में 75 लोग सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि विमान सुरक्षित लैंड कर गया।
