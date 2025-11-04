Hanuman Chalisa

काशीपुर में राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन का शुभारंभ

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (16:19 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर पर मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में प्रथम राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर 46.24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही दिव्यांग सशक्तिकरण कौशल विकास वाहन व नगर निगम काशीपुर के कूड़ा एकत्रित करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
 
उन्होंने कहा कि प्रारंभिक वर्षों में सीमित संसाधन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद, उत्तराखंड ने निरंतर चुनौतियों का सामना करते हुए विकास, समृद्धि और सुशासन के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राज्य निर्माण के समय शहरी विकास विभाग का बजट 55 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 1300 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इन 25 वर्षों में हमारे शहरों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दी और रोजगार के अवसर सृजित किए।
 
सशक्त बहन उत्सव योजना : मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- हमारी सरकार द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना’ ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं ने एक वर्ष में 5.5 करोड़ से अधिक का कारोबार कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। मातृशक्ति की यह उपलब्धि 'आत्मनिर्भर उत्तराखंड' के विजन को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
