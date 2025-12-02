Dharma Sangrah

गन्ना किसानों ने किया मुख्‍यमंत्री धामी का स्वागत, जताया आभार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (16:41 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार पहुंचने पर मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान बंधुओं ने गन्ना मूल्य में की गई वृद्धि के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। धामी ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है, हर निर्णय अन्नदाताओं के हितों को केंद्र में रखकर ही लिया जाता है।
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने किसानों के समक्ष कहा कि इसलिए यह वृद्धि केवल मूल्य बढ़ोतरी नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान और हित-सुरक्षा की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। इस दौरान किसानों ने मुख्‍यमंत्री धामी का स्वागत किया और मूल्यवृद्धि के लिए आभार व्यक्त किया। 
 
अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में धामी : मुख्‍यमंत्री धामी ने अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन (संस्कृत गंगा संगम-2025) के समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्कृत के उत्थान और विकास के लिए प्रदेश में उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया जाएगा। 'भारतीय ज्ञान परंपरा एवं वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृत का योगदान' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन से जो निष्कर्ष निकलेगा वह निश्चित ही संस्कृत के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा।
उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और विज्ञान का मूल आधार हैं। प्रदेश में विद्यालय स्तर पर संस्कृत के प्रचार-प्रसार को सुदृढ़ किया जा रहा है और इसी उद्देश्य से 'गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति' की शुरुआत की गई है।
