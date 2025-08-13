janma asthmi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sushil Kumar

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (12:24 IST)
Chhatrasal Stadium murder case: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार (Sushil Kumar) की जमानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 मार्च के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कुमार को जमानत दी गई थी।ALSO READ: पहलवान बजरंग ने रची थी कोच के खिलाफ साजिश, अब खुद मांगी माफी
 
1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा : पहलवान को 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा गया है। कुमार और अन्य पर एक कथित संपत्ति विवाद को लेकर मई 2021 में धनखड़ पर छत्रसाल स्टेडियम में जानलेवा हमला करने का आरोप है। इस हमले में धनखड़ के दो दोस्त भी घायल हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार धनखड़ पर किसी कुंद वस्तु के प्रहार किए जाने से उसके मस्तिष्क पर गंभीर चोट आई थी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

विजय सिन्हा के बाद तेजस्वी के निशाने पर भाजपा की निर्मला देवी, फिर उठाया 2 वोटर आईडी का मुद्दा

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels