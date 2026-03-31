शॉर्ट सर्किट और 10 टन साड़ियों के जत्थे ने ली 5 की जान, सूरत के लिंबायत में दम घुटने से मासूम और 4 महिलाओं की मौत

Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (19:00 IST)
Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (19:43 IST)
सूरत के लिंबायत इलाके में स्थित मीठी खाड़ी के पास 'बेठी कॉलोनी' में आज सुबह एक रिहायशी मकान में अचानक भीषण आग लग गई। यह दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि इसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में भारी अफरा-तफरी और डर का माहौल फैल गया और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
शॉर्ट सर्किट और ज्वलनशील सामग्री के कारण लगी आग
प्राथमिक जांच के अनुसार, इस मकान में साड़ियों का जॉबवर्क (काम) चल रहा था, जिसके कारण घर में भारी मात्रा में साड़ियां और पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 'फोम शीट' का जत्था रखा गया था। इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी निकली, जो सीधे फोम शीट पर जा गिरी। फोम शीट और साड़ियों में मौजूद केमिकल के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया।
दम घुटने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत
इस दुखद घटना में दम घुटने (Suffocation) के कारण 4 महिलाओं और एक 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। मृतकों में 65 वर्षीय शहनाज़ बेगम, 18 वर्षीय हुस्ना बेगम, 28 वर्षीय शबीना अंसारी, 19 वर्षीय परवीन अंसारी और 4 वर्षीय शुभान अंसारी शामिल हैं। केमिकल युक्त धुएं के कारण परिवार के सदस्य बाहर नहीं निकल पाए और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
दमकल विभाग की तत्काल बचाव कार्रवाई
आग की सूचना मिलते ही मान दरवाजा और डंभाल फायर स्टेशन का काफिला घटनास्थल पर पहुंच गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बचाव कार्य के दौरान दमकल जवानों ने मकान से पांचों सदस्यों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला और तुरंत स्मीमेर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घर में रखा 8 से 10 टन साड़ियों का खतरनाक जत्था
जांच में सामने आया है कि ग्राउंड फ्लोर और दो मंजिला इस छोटे से मकान में करीब 8 से 10 टन साड़ियों का स्टॉक जमा था। इतने बड़े जत्थे के कारण घर में चलने तक की जगह नहीं बची थी। इसके अलावा, घर में दो गैस सिलेंडर भी मिले, जिससे खतरे की संभावना और बढ़ गई थी। ज्वलनशील सामग्री की वजह से जहरीला धुआं तेजी से पूरे घर में फैल गया।
प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
इस घटना के बाद पूर्व मेयर दक्षेश मावाणी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि रिहायशी इलाकों में इतना बड़ा स्टॉक रखना बेहद खतरनाक है। उन्होंने नगर निगम और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जिन घरों में ऐसा अवैध स्टॉक है, उन्हें शाम तक खाली करने के लिए घोषणा (Annoucement) की जाए, अन्यथा अगले दिन से मकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी का बयान और जांच
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) बसंत पारीक के अनुसार, फायर कंट्रोल रूम को सुबह 11 बजे कॉल मिला था। प्राथमिक तौर पर वायरिंग जली हुई नजर आ रही है, लेकिन आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए एफएसएल (FSL) की मदद ली जाएगी। इस दुर्घटना ने रिहायशी इलाकों में चलने वाले खतरनाक व्यवसायों और सुरक्षा नियमों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। Edited by: Sudhir Sharma