भवानीपुर से विधायक बने सीएम शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम सीट छोड़ी

Publish Date: Wed, 13 May 2026 (16:12 IST)
Updated Date: Wed, 13 May 2026 (16:17 IST)
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की थी। उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी है। वह भवानीपुर सीट से ही विधायक रहेंगे।
प्रोटेम स्पीकर तापस राय की मौजूदगी में सभी विधायकों ने शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की। इस अवसर पर भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा सीट से विजयी हुए भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी शपथ ली।
शपथ ग्रहण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से विधायक बने रहने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि शुभेंदु का भवानीपुर सीट को चुनना राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं।
गौरतलब है कि भाजपा ने 2026 के चुनावों में 294 में से 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। शुभेंदु ने 2026 के चुनाव में भवानीपुर में ममता बनर्जी को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। इससे पहले वह 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में भी ममता को मात दे चुके हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
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