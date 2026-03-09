Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (15:48 IST)
Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (16:01 IST)
'डॉ. स्वाति अघोरी' नाम के फेसबुक अकाउंट से दावा किया गया कि इस हमले की जिम्मेदारी उनके लोगों ने ली है। पोस्ट में लिखा कि आशुतोष बच गए क्योंकि वे शौचालय में छिप गए, और कहा गया 'बोला था न हमारे लोगों के हत्थे मत चढ़ जाना'। स्वाति अघोरी ने ना सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली है, बल्कि पुलिस को भी चुनौती दी है कि उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए।
गौरतलब है कि 8 मार्च को सुबह 5 बजे रीवा एक्सप्रेस में सिराथू स्टेशन के पास आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमला हुआ था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने टॉइलट में खुद को बंद कर अपनी जान बचाई। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रयागराज जीआरपी में एफआईआर दर्ज की गई है।
गंगोत्री की रहने वाली है स्वाति अघोरी
स्वाति अघोरी उत्तराखंड के गंगोत्री क्षेत्र की रहने वाली हैं। वे खुद को अघोरी साधक, वेद-पुराण-उपनिषद की प्रवक्ता और 'काल भैरव युवा वाहिनी' की राष्ट्रीय अध्यक्ष बताती हैं। वे शंकराचार्य के प्रति गहरी श्रद्धा रखती हैं। गौ माता और राष्ट्र माता आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका बताई जाती हैं।
स्वाति ने खुद को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अनन्य शिष्या बताते हुए दावा किया कि वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करती हैं। इस बीच शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने कहा कि स्वाति अघोरी को हम लोग नहीं जानते हैं।
