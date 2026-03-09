suvichar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कौन हैं स्वाति अघोरी, जिसने ली आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले की जिम्मेदारी?

Advertiesment
ashutosh brahmachari and swati aghori
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (15:48 IST) Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (16:01 IST)
google-news
Swati Aghori : स्वाति अघोरी नाम के फेसबुक हैंडल से की गई एक पोस्ट से सबको चौंका दिया है। इस पोस्ट में आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लिखा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी बच गए क्योंकि वे टॉयलेट में छिप गए। पुलिस इस पोस्ट को गंभीरता से जांच रही है। ALSO READ: Swami Avimukteshwaranand के खिलाफ FIR कराने वाले आशुतोष महाराज की नाक काटने का प्रयास, ट्रेन में हुआ हमला, टायलेट में छुपकर बचाई जान
 
'डॉ. स्वाति अघोरी' नाम के फेसबुक अकाउंट से दावा किया गया कि इस हमले की जिम्मेदारी उनके लोगों ने ली है। पोस्ट में लिखा कि आशुतोष बच गए क्योंकि वे शौचालय में छिप गए, और कहा गया 'बोला था न हमारे लोगों के हत्थे मत चढ़ जाना'। स्वाति अघोरी ने ना सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली है, बल्कि पुलिस को भी चुनौती दी है कि उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। 
 
गौरतलब है कि 8 मार्च को सुबह 5 बजे रीवा एक्सप्रेस में सिराथू स्टेशन के पास आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमला हुआ था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने टॉइलट में खुद को बंद कर अपनी जान बचाई। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रयागराज जीआरपी में एफआईआर दर्ज की गई है।

गंगोत्री की रहने वाली है  स्वाति अघोरी

स्वाति अघोरी उत्तराखंड के गंगोत्री क्षेत्र की रहने वाली हैं। वे खुद को अघोरी साधक, वेद-पुराण-उपनिषद की प्रवक्ता और 'काल भैरव युवा वाहिनी' की राष्ट्रीय अध्यक्ष बताती हैं। वे शंकराचार्य के प्रति गहरी श्रद्धा रखती हैं। गौ माता और राष्ट्र माता आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका बताई जाती हैं।
 
स्वाति ने खुद को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अनन्य शिष्या बताते हुए दावा किया कि वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करती हैं। इस बीच शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने कहा कि स्वाति अघोरी को हम लोग नहीं जानते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

5th Fleet पर ईरान के हमले में 21 US सैनिकों की मौत, कितना ताकतवर है अमेरिका का पांचवां बेड़ा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels