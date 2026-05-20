59 साल बाद तमिलनाडु की सत्ता में कांग्रेस की वापसी, 2 विधायक लेंगे विजय कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ

तमिलनाडु में कांग्रेस को 59 साल बाद सत्ता में बड़ी वापसी मिली है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को घोषणा की कि पार्टी के दो विधायक गुरुवार को मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस विधायक राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन तमिलनाडु सरकार में शामिल होंगे।

केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि 59 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल हो रही है।” उन्होंने दोनों नेताओं को शुभकामनाएं भी दीं।

इससे पहले Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) ने अपने सहयोगी दलों से मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने की अपील की थी। पार्टी महासचिव Aadhav Arjuna ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की विचारधारा पर काम करने वाले सभी दल सरकार का हिस्सा बनें।

उन्होंने कहा कि सरकार धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की नीतियों पर मजबूती से काम करेगी। TVK ने Viduthalai Chiruthaigal Katchi प्रमुख Thol. Thirumavalavan और Indian Union Muslim League (IUML) को भी कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया है।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में TVK को 108 सीटें मिली थीं, जो बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम थीं। इसके बाद कांग्रेस समेत कई दलों ने विजय को समर्थन दिया, जिससे अभिनेता से नेता बने विजय के लिए सरकार बनाना संभव हो सका।

हालांकि, नई सरकार के सामने चुनौतियां भी दिखाई दे रही हैं। सहयोगी दल Communist Party of India (Marxist) यानी CPI(M) ने चेतावनी दी है कि प्रतिद्वंद्वी All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) को कैबिनेट में शामिल करने से गठबंधन में विवाद पैदा हो सकता है। Edited by : Sudhir Sharma