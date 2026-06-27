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3300 करोड़ से संवरेगा टनकपुर, बनेगा विश्वस्तरीय 'शारदा रिवरफ्रंट' और भव्य 'आरती घाट'

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टनकपुर शारदा रिवरफ्रंट
BY: webdunia
Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 (13:57 IST) Updated Date: Sat, 27 Jun 2026 (14:00 IST)
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Tanakpur Sharda Riverfront: उत्तराखंड को एक वैश्विक आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में धामी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक बड़ा एलान करते हुए बताया कि राज्य सरकार 3,300 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लागत से टनकपुर में 'शारदा रिवरफ्रंट' और एक भव्य 'आरती घाट' का विकास करने जा रही है।
 
इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य चंपावत जिले के सीमांत शहर टनकपुर को धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बेजोड़ संगम के रूप में विकसित करना है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पोस्ट में इस बात को रेखांकित किया कि यह परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि टनकपुर के कायाकल्प का एक महा-अभियान है। हरिद्वार में हर की पौड़ी और वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर टनकपुर में मां शारदा नदी के तट पर एक बेहद भव्य और आधुनिक आरती घाट का निर्माण किया जाएगा। यहां होने वाली भव्य महा-आरती देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगी।
 
इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत नदी के किनारों को पूरी तरह से सुरक्षित और सुंदर बनाया जाएगा। इसमें आधुनिक वॉकवे, लाइटिंग, पार्क, फूड कोर्ट और पर्यटकों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके माध्यम से टनकपुर की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संजोते हुए उसे आधुनिक आधारभूत सुविधाओं (Infrastructure) से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस परियोजना के धरातल पर उतरने से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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