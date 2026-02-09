Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






तरनतारन में लॉ कॉलेज के गेट पर छात्रा की दिनदहाड़े हत्या, आरोपी ने खुद को भी मारी गोली

Advertiesment
हमें फॉलो करें crime

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (14:17 IST)
Tarn Taran Student Murder: पंजाब के तरनतारन से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक लॉ कॉलेज की छात्रा की कॉलेज परिसर के पास ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावर ने छात्रा पर गोलियां बरसाईं और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर जान देने की कोशिश की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की प्रेम-प्रसंग और अन्य एंगल से जांच कर रही है।

आरोपी की हालत गंभीर

यह घटना तरनतारन के एक लॉ कॉलेज के पास की है। आरोपी ने छात्रा को निशाना बनाने के बाद खुद को भी गोली मार ली। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सरेआम हुई इस हत्या ने पंजाब में कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
 
पुलिस के अनुसार, हमलावर और पीड़िता एक-दूसरे को पहले से जानते थे या नहीं, इसकी जांच के लिए दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी के पास अवैध हथियार कहां से आया। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अपनी ही शादी का कार्ड देख उड़े नेताजी के होश! कहा- लिंक पर क्लिक किया तो होगी मुसीबत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels