विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में तेज प्रताप यादव, गरमाई बिहार की सियासत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (16:02 IST)
Bihar Politics news in hindi : बिहार के उपमुख्‍यमंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। सिन्हा की पार्टी में तेज प्रताप की उपस्थिति से बिहार की सियासत गरमा गई।
 
जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दही चूड़ा के भोज का आमंत्रण दिया गया था। हम अपना धर्म निभाने आए हैं। नेता लोग मिलते जुलते रहते हैं राजनीति अलग है।
 
विजय सिन्हा के भोज में तेज प्रताप यादव को देख उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें भी शुरू हो गई। हालांकि उन्होंने इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि यदि भाजपा में गया तो बता दूंगा।
 
इस अवसर पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सनातन संस्कृति के संस्कार, सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर बिहारी एक साथ होकर बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाएगा और हम बिहारी सब पर भारी बनेंगे, यह भाव जगाना है।
edited by : Nrapendra Gupta
 

