तेजस्वी ने किया सवाल, जनता तय करे कि डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए या ओरिजिनल

राजद नेता ने मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे जाने का उल्लेख किया और कहा कि ये लोग (भाजपा) बेईमान हैं। इन लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। यादव ने दावा किया कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की 20 साल की सरकार 'खटारा' हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे चाचा, जो बार-बार पलटी मारते हैं, अब उनकी यह स्थिति नहीं रह गई कि बिहार संभाल सकें। राजद नेता ने दावा किया कि बिहार में अफसरसाही लागू है। उनका कहना था कि बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि वे नई सरकार बनाएं जो अपराध और भ्रष्टाचार दूर कर सके।