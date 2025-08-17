वोटर अधिकार रैली में तेजस्वी बोले, वोट की चोरी नहीं, डकैती की जा रही है

Tejashwi Yadav News : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार से लोकतंत्र खत्म नहीं करने दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट की चोरी नहीं, बल्कि डकैती की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान में वोट का अधिकार देकर सभी लोगों को ताकत दिया, लेकिन भाजपा के लोग चुनाव आयोग को आगे करके वोट का अधिकार छीन रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया, आपके (जनता) वोट की चोरी नहीं, डकैती की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी बिहार को चूना लगाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, मोदी जी, यह बिहार है, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है...बिहार में हम बेईमानी नहीं होने देंगे। राजद नेता ने दावा किया कि वह जिन वादों की घोषणा करते हैं, बिहार की नीतीश कुमार सरकार नकल करके वही घोषणाएं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में नकलची सरकार है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, हमें मौका मिला तो हम बिहार में विकास करने वाली सरकार देंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही यात्रा में वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसएआईआर) के मुद्दे को उठाया जाएगा।
राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा में 16 दिन में 20 जिलों में कुल 1,300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। सासाराम से शुरू हो रही यात्रा का समापन एक सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ‘वोटर अधिकार रैली' के साथ होगा। इस जनसभा में ‘इंडिया' गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे।
यह यात्रा औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा से होकर गुजरेगी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour