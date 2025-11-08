चींटियों के डर से महिला ने किया सुसाइड, आखिर क्या होती है यह बीमारी

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने चींटियों के डर से आत्महत्या कर ली। महिला ने सुसाइड नोट में इस परेशानी को बताया है। पुलिस के मुताबिक महिला मायर्मेकोफोबिया से पीड़ित थी, जो चींटियों का डर है।

पुलिस ने क्या बताया

पुलिस के मुताबिक यह पूरी घटना मंगलवार को हुई। महिला की शादी 2022 में हुई थी। घटना वाले दिन महिला ने अपनी तीन साल की बेटी को रिश्तेदार के घर छोड़ रखा था, जिसे वह घर की सफाई के बाद वापस लेने जाने वाली थी। पुलिस ने आगे बताया कि घटना के समय उसका पति भी मौजूद नहीं था, वह सुबह काम पर गया था। शाम को महिला का पति जब घर लौटा तो उसको घर का दरवाजा बंद मिला। पति ने पड़ोसियों की सहायता से घर का दरवाजा तोड़ा। घर के अंदर का नजारा देखकर सभी सन्न हो गए। महिला पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें महिला ने लिखा कि श्री, मुझे माफ करना। मैं इन चींटियों के साथ और नहीं रह सकती। अनवी का ख्याल रखना।