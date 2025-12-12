कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब द्वारा पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को 31 घर सौंपे गए

The Kalgidhar Trust: कलगीधर ट्रस्ट गुरुद्वारा बड़ू साहिब, हिमाचल प्रदेश की ओर से हर बार की तरह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 26 अगस्त से अकाल सेवा टीमों को भेजने का कार्य शुरू किया गया। पिछले दिनों कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब के प्रधान दविंदर सिंह ने भरोसा दिया था कि ट्रस्ट ने यह जिम्मेदारी उठाई है कि संगत का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो। हम बाढ़ पीड़ितों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं", और साथ ही उन्होंने जानकारी दी थी कि चौथे चरण में जिनके घरों को नुकसान पहुँचा है, उनकी जांच कर उन्हें नए मकान दिए जाएंगे या उनके क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत की जाएगी।
इसी के तहत, बीते दिनों कलगीधर ट्रस्ट गुरुद्वारा बड़ू साहिब के उप प्रधान जगजीत सिंह (काका वीर जी) द्वारा श्री अमृतसर साहिब ज़िले के गांव चक्क अल, जग्गीवाला, पुंगा, तलवंडी, छन्ना, अवान, हरड़ खुर्द, दूजोवाल में 12 नए घर और गुरदासपुर ज़िले के सड्डा, गज्जी, बैसां, जीवन चक्क, सड्डेपुर, दौरांगला, हसनपुर, चिट्टी, श्री रामपुर, दीनानगर, सकरी, और डेरा बाबा नानक में 19 नए घर प्री-फैब्रिकेटेड सामग्री से तैयार कर सौंपे गए।
उन्होंने बताया कि इन परिवारों के घर बाढ़ और भारी बारिश के कारण ढह गए थे। इन परिवारों को रसोई के राशन से लेकर सभी घरेलू सुविधाएं (बिस्तर, गद्दे, पंखे, कुछ दिनों का राशन आदि) मुहैया कराया गया। ट्रस्ट द्वारा बनाए गए ये नए प्री-फैब्रिकेटेड मकान लगभग पचास वर्ष तक टिकाऊ हैं। इस अवसर पर ट्रस्ट के सेवक और गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे।
उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हम अब तक इस प्रकार की प्री-फैब्रिकेटेड सामग्री से लगभग 81 नए घर बाढ़ पीड़ितों को दे चुके हैं, जिनका आकार 400 से 900 स्क्वायर फीट तक है और यह सभी संगत के सहयोग से बनाए गए हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ऐसे मानवीय कार्यों के लिए संगत के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। हर देशवासी का यह फर्ज है कि वह अपने दसवंध का हिस्सा अवश्य दान करे, ताकि जिनके घर नष्ट हो गए हैं, उनकी मरम्मत या नए घर बनाए जा सकें। हमें सभी को यह सदकार्य अवश्य करना चाहिए।
यहां उल्लेखनीय है कि एक आम व्यक्ति के लिए बाढ़ जैसी मार झेलने के बाद लगभग 10 वर्षों में आर्थिक स्थिति से उबरना बेहद कठिन होता है, और ऐसे हालातों में घर मिलना एक सपने जैसा होता है। अब तक लगभग 153 गांवों से 7500 से अधिक व्यक्तियों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि देश में जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ट्रस्ट की अकाल सेवा टीम निडर होकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में तत्पर रहती है।
