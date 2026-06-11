Publish Date: Thu, 11 Jun 2026 (16:06 IST)
Updated Date: Thu, 11 Jun 2026 (16:14 IST)
अभिषेक के अहंकार से टीएमसी टूटी
टीएमसी विधायकों और सांसदों की बगावत के बीच कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि अभिषेक के व्यवहार की वजह से टीएमसी टूटी। उनके घमंडी रवैये ने पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया है, उन्हें यह समझना चाहिए। उनके गलत व्यवहार ने सब कुछ खत्म कर दिया है।
ममता ने बनाया था चीफ व्हिप
पार्टी में बगावत पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि आपके (भाजपा) पास CM, ED, CBI और दूसरी ताकतें हैं, लेकिन मेरे पास 'मां, माटी, मानुष', मेरी पार्टी, मेरे पार्टी कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता है। उन्होंने कहा कि बागी सांसद सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं, उनको बंगला, गाड़ी और सुरक्षा चाहिए, इसलिए यह सब कर रहे हैं।
क्या है ममता बनर्जी की चिंता?
तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 58 विधायकों ने आधिकारिक विधायक दल से अलग होकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी समूह के तौर पर मान्यता हासिल कर ली है। पार्टी के 19 लोकसभा सांसद भी बागी हो गए। लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा और दीपक अधिकारी के भी नाम हैं। हालांकि पार्टी ने दावा किया है कि यह दोनों सांसद अभी भी पार्टी के साथ है। इस बीच 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से ममता की पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
edited by : Nrapendra Gupta
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