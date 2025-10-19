Nashik Train Accident News : महाराष्ट्र के नासिक रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा सामने आया है। दिवाली और छठ महाराष्ट्र के नासिक रेलवे पर घर जाने के लिए स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच स्टेशन पर एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई। मुंबई से बिहार की ओर जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में चढ़ने की जल्दबाजी में 3 यात्री ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



