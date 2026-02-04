Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






236 यात्रियों की अटकी सांसें, टर्किश एयरलाइंस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

Advertiesment
हमें फॉलो करें Turkish Airlines

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (17:18 IST)
बुधवार दोपहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (कोलकाता) पर टर्किश एयरलाइंस के एक विमान की 'फुल इमरजेंसी लैंडिंग' कराई गई। जानकारी के अनुसार, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान के दाहिने इंजन में तकनीकी खराबी आई और उसमें आग लग गई। काठमांडू से उड़ान भरने के ठीक चार मिनट बाद क्रू मेंबर्स को इंजन में खराबी का एहसास हुआ।   
ALSO READ: अपनी जान देकर 20 मासूमों को 'जीवनदान' दे गई आंगनवाड़ी की 'यशोदा', ममता की मिसाल देखकर निकल आएंगे आपके आंसू
विमान को सुरक्षित रूप से कोलकाता की ओर डायवर्ट किया गया, जहां आपातकालीन प्रोटोकॉल के बीच विमान ने लैंड किया। विमान में सवार सभी 236 यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बिना कनेक्शन बिजली विभाग ने विकलांग दंपत्ति को थमा दिया 1.76 लाख का बिल, घर के बाहर बैठाया बंदूकधारी गा्र्ड

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels