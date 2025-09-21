Hanuman Chalisa

Raisen : कृषि मंत्री शिवराज ने की स्वच्छता कार्यक्रम में शिरकत, नागरिकों को दिलाई शपथ, 75 पौधे भी लगाए

हमें फॉलो करें Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan participated in cleanliness programme in Raisen
भोपाल , रविवार, 21 सितम्बर 2025 (18:00 IST)
Shivraj Singh Chouhan news : केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायसेन पहुंचें और अवंतिका कॉलोनी में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए और मंदिर में साफ-सफाई भी की। वहीं ग्राम खरबई में सेवा पखवाड़ा के तहत 75 पौधे भी लगाए। साथ ही केन्द्रीय कृषि मंत्री ने सभी को स्वच्छता व पर्यावरण बचाने की शपथ भी दिलाई।

इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि, प्रधानमंत्री जी समाज सुधारक भी हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत में स्वच्छता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पहले लोग स्वच्छता को केवल नगर पालिका का काम मानते थे, लेकिन अब हर व्यक्ति को यह जिम्मेदारी निभानी होगी।
उन्होंने अपील की कि अगर हम सब संकल्प लें तो घर, कॉलोनी, शहर साफ-सुथरा और सुंदर रखा जा सकता है। ये समाज का अभियान है, ये सेवा पखवाड़ा हम सभी को मिलकर करना है, क्योंकि ये लोगों की सेवा के लिए है। साथ ही केन्द्रीय कृषि मंत्री ने सभी को स्वच्छता व पर्यावरण बचाने की शपथ भी दिलाई।

