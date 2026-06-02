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IIT रुड़की से B.Tech कर बना 'बाबा'; मथुरा में ऑनलाइन गीता ज्ञान की आड़ में युवतियों के शोषण के आरोप में गिरफ्तार!

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crime news
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 02 Jun 2026 (11:13 IST) Updated Date: Tue, 02 Jun 2026 (11:21 IST)
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Mathura News in Hindi :  उत्तर प्रदेश के मथुरा में गीता ज्ञान की आड़ में युवतियों का यौन शोषण करने के आरोप में पुलिस ने आईआईटीयन बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर युवतियों को नशीला पदार्थ देकर यौन उत्पीड़न करने और धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं।
 
पुलिस के अनुसार, आरोपी अभिषेक मिश्रा मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है और उसने आईआईटी रुड़की से बीटेक किया है। वह पिछले कुछ वर्षों से गोवर्धन के राधाकुंड क्षेत्र में रह रहा था और ऑनलाइन गीता प्रवचन व आध्यात्मिक सत्रों के जरिए युवाओं से संपर्क करता था। आरोप है कि वह युवतियों का ब्रेनवॉश कर उन्हें अपने प्रभाव में लेता था।
 

क्या है मामला?

छत्तीसगढ़ की एक छात्रा ने पुलिस में बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। युवती का आरोप है कि वह अपनी बहन से मिलने मथुरा आई थी, जहां आरोपी ने प्रसाद बताकर दूध पिलाया। दूध पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और अगले दिन आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। विरोध करने पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।
 

राधाकुंड से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए और जांच शुरू की। इसके बाद आरोपी को राधाकुंड स्थित उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को मौके से 2 युवतियां भी मिलीं, जिन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि युवतियों की मानसिक स्थिति और मामले के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
 
पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर युवतियों को नशीला पदार्थ देने, यौन शोषण और धमकी देने जैसे आरोपों की जांच चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि मामले से जुड़े अन्य संभावित पहलुओं और लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।
edited by : Nrapendra Gupta 

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