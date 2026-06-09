Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 (15:08 IST)
Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 (15:35 IST)
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को रेलवे स्टेशन और ट्रेन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लखनऊ, कानपुर समेत कई स्टेशनों पर भारी भीड़ दिखाई दी। कई परीक्षार्थी अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन की आपातकालीन खिड़कियों के रास्ते डिब्बों में प्रवेश करते दिखाई दिए। ट्रेन में सवार परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने को लेकर चिंतित और परेशान नजर आए।
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 32,679 पद रिक्त है। परीक्षा के लिए करीब 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। ट्रेनों के साथ ही कई शहरों में होटल, लॉज और किराए के कमरों में भी भारी भीड़ है। 8 जून से शुरू हुई परीक्षा 10 जून तक चलेगी। हर दिन औसतन 9.62 लाख अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।
कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा, भाजपा सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए कि हम UP Police Constable Exam देने वाले युवाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। ये नजारा कानपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां युवा भारी भीड़ के कारण ट्रेन के दरवाजों पर और बाहर लटककर सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने को मजबूर दिखे।
इस पोस्ट में कहा गया कि ट्रेनों के डिब्बे खचाखच भरे हैं, कहीं पैर रखने तक की जगह नहीं है। आलम ये है कि युवा ट्रेन के शौचालयों में सफर कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ ट्रेनों का ही नहीं, बल्कि बसों का भी है, जहां युवाओं से टिकट का पैसा वसूला गया। BJP सरकार का यही चाल, चरित्र और असल चेहरा है। ये सरकार लोगों को झूठे वादों से सिर्फ ठगने का काम करती है।
एक अन्य पोस्ट में कहा गया कि BJP सरकार का दावा था- UP Police Constable Exam देने वालों युवाओं के लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। मगर उस दावे की असल हकीकत भी देख लीजिएयुवा भारी भीड़ में ट्रेन की खिड़की से डिब्बों में घुसने को मजबूर हैं। BJP सरकार के दावे बस हवा-हवाई होते हैं, क्योंकि धरातल पर सबकुछ फुस्स होता है।
edited by : Nrapendra Gupta
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