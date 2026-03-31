जेल जाते समय लंगड़ाते हुए नजर आया नफरती मौलाना, CM योगी की मां पर की थी अभद्र टिप्पणी

Maulana Abdullah Salim, who made derogatory remarks against CM Yogi Adityanath’s mother, is now in UP STF custody. https://t.co/8cGdSZUyhD pic.twitter.com/l1lFVUfALf — Sunny Raj (@SunnyRajBJP) March 31, 2026

क्या था पूरा मामला?

बिहार के रहने वाले अब्दुल सलीम ने एक वीडियो जारी कर सीएम योगी और उनकी वृद्ध मां के खिलाफ बेहद घिनौनी और अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग किया था। इस वीडियो के वायरल होते ही देशभर के हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा था। बहराइच में VHP नेता अजीत प्रताप सिंह की तहरीर पर पुलिस ने घेराबंदी शुरू की और आखिरकार एसटीएफ ने नफरती मौलाना पर अपना शिकंजा कस दिया। बताया जा रहा है कि मौलाना से को बंद कमरे में 30 मिनट तक पूछताछ की गई। इस बीच, पुलिस की नजर इस बात पर है कि क्या इस अपमानजनक टिप्पणी के पीछे कोई बड़ा गैंग या विदेशी साजिश तो नहीं है?

जैसे ही एसटीएफ की टीम मौलाना को लेकर बहराइच पहुंची, नजारा देखने लायक था। कल तक कैमरे के सामने हुंकार भरने वाला मौलाना पुलिस की कस्टडी में लंगड़ाता हुआ नजर आया। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। गिरफ्तारी से पहले मौलाना ने सोशल मीडिया पर माफी मांगने का नाटक भी किया और दावा किया कि उसका वीडियो पुराना है या उसे गलत तरीके से पेश किया गया है, लेकिन पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर उसे मुख्य आरोपी मानते हुए कार्रवाई की।