मुख्यमंत्री योगी ने 400 बसों को दिखाई हरी झंडी, 45 से ज्‍यादा परिवहन सुविधाओं की हुई शुरुआत

हमें फॉलो करें Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath flagged off 400 new buses in Lucknow

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (18:01 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई।  इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न सेवाओं, योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आमजन तक 45 से अधिक परिवहन सेवाएं पहुंचाने की सुविधा की शुरुआत की गई। योगी ने आठ डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, 16 इलेक्ट्रिक बस, एक रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बस, दो एसी बस, 20 टाटा बस, 43 आयशर सहित 400 ‘बीएस- सिक्स’ बसों और सड़क सुरक्षा के लिए 11 इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई। 
 
बयान में बताया गया कि इस अवसर पर 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आमजन तक 45 से अधिक परिवहन सेवाएं पहुंचाने की सुविधा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री योगी ने सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आलमबाग डिपो की संगीता गौतम व गोल्डी मौर्या और केसरबाग डिपो की अंशिका गौतम को नियुक्ति पत्र दिया गया।
ALSO READ: दुष्टों का संहार करके ही सुरक्षित रह सकता है राष्ट्र : योगी आदित्यनाथ
योगी ने आठ डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, 16 इलेक्ट्रिक बस, एक रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बस, दो एसी बस, 20 टाटा बस, 43 आयशर सहित 400 ‘बीएस- सिक्स’ बसों और सड़क सुरक्षा के लिए 11 इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने पीपीपी मोड के तहत बनने वाले सात बस स्टेशनों का शिलान्यास किया।
ALSO READ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा, 'डीपटेक भारत 2025' की दिशा में बढ़ेगा यूपी
बयान के मुताबिक, पीपीपी मॉडल पर निर्मित होने वाले बस स्टेशनों में जीरो रोड (प्रयागराज), सिविल लाइंस (प्रयागराज), गाजियाबाद ओल्ड (गाजियाबाद), रसूलाबाद (अलीगढ़), चारबाग (लखनऊ), अयोध्या धाम (अयोध्या), विभूति खंड गोमतीनगर (लखनऊ) शामिल हैं। (इनपुट एजेंसी)
