Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रक्षामंत्री राजनाथ और मुख्यमंत्री योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन

मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा का किया आरोहण

Advertiesment
हमें फॉलो करें Chief Minister Yogi Adityanath

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अयोध्या (उप्र) , बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (18:13 IST)
- अयोध्या पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत
- राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी ने की जनकल्याण की प्रार्थना
- राम दरबार में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं का किया अभिवादन
Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को हनुमानगढ़ी पहुंचकर संकट मोचन हनुमान के दर्शन-पूजन किए। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री सीधे श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां प्रभु श्रीरामलला मंदिर व राम दरबार में हाजिरी लगाई, विधिवत आरती उतारी तथा मंदिर की परिक्रमा की। मुख्यमंत्री व रक्षा मंत्री ने देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। 
 
प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में शामिल होने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार सुबह अयोध्या पहुंचे। यहां महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर संकट मोचन के चरणों में शीश झुकाया। यहां से वे सीधे श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां प्रभु श्रीरामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके उपरांत राम दरबार में भी दर्शन-पूजन कर देश-प्रदेश की उन्नति और जनकल्याण के लिए प्रार्थना की।
 
मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा का किया आरोहण  
रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री ने श्रीराम की जयघोष व मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजन कर मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा का आरोहण किया। 
webdunia
राम दरबार में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं का किया अभिवादन
दर्शन-पूजन के पश्चात रक्षामंत्री और मुख्यमंत्री मंदिर बाहर निकले तो श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम के जयघोष के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और बच्चों को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। पूरे परिसर में भक्ति और उत्साह का वातावरण बना रहा।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नमो भारत के लिए 2025 : उपलब्धियों, नवाचार और विश्वास का स्वर्णिम वर्ष

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels