उत्तराखंड के CM धामी का बड़ा ऐलान, हर विकासखंड में बनेंगे खेल स्टेडियम

Chief Minister Pushkar Singh Dhami's big announcement regarding sports sector
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (11:09 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (11:22 IST)
google-news
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बड़ा ऐलान किया है। खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री धामी ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर विकासखंड में एक खेल स्टेडियम का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। सदन में उठाए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रखंड में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है।
 

बजट में सरकार ने की व्यवस्था

उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री धामी ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर विकासखंड में एक खेल स्टेडियम का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने इसकी व्यवस्था की है।
उत्तराखंड ने 2025 में राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी की

सदन में उठाए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रखंड में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड ने 2025 में न सिर्फ 38 वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी की थी, बल्कि 103 पदक जीतकर इस स्तर के आयोजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया था। इस आयोजन ने उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में भी पहचान दी।
 

अभी तक 30 स्टेडियम और 102 मिनी स्टेडियम का हुआ निर्माण

इससे पहले पूर्व खेल मंत्री रेखा आर्य ने मिनी स्टेडियमों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि खेल विभाग ने अभी तक 30 स्टेडियम और 102 मिनी स्टेडियम का निर्माण किया है। वहीं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत छह स्टेडियम निर्माणाधीन है और 11 मिनी स्टेडियमों का निर्माण प्रस्तावित है। स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और खेल मैदान के लिए अलग-अलग मानक तय है। सरकार भूमि की उपलब्धता व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर इनका निर्माण करा रही है।
मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर विस्तृत कार्ययोजना बनाई जा रही

खेलमंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों में निर्मित संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर विस्तृत कार्ययोजना बनाई जा रही है। इससे राज्य के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को इस्तेमाल करने की सुविधा मिल सकेगी। खेलमंत्री रेखा आर्य ने बताया कि हल्द्वानी में गोलापार में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
Edited By : Chetan Gour

