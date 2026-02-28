Dharma Sangrah

CM धामी ने हल्द्वानी को दी 147 करोड़ से ज्‍यादा की सौगात, 154 करोड़ की पेयजल योजना का किया भूमि पूजन

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (20:01 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (20:11 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 147 करोड़ 28.56 लाख की 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 72 करोड़ 38 लाख की लागत से 23 योजनाओं का लोकार्पण तथा 74 करोड 90 लाख 56 हजार की लागत से 17 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। साथ ही 154 करोड़ की लागत से हल्द्वानी–काठगोदाम स्रोत एवं ट्रीटमेंट संवर्धन पेयजल योजना का भूमि पूजन भी किया।

साथ ही 154 करोड़ की लागत से हल्द्वानी-काठगोदाम स्रोत एवं ट्रीटमेंट संवर्धन पेयजल योजना का भूमि पूजन भी किया। धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने की ओर तीव्रता से कार्य कर रही है। राज्य प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। धामी ने कहा कि आज जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, वे क्षेत्रीय प्रगति को नई दिशा देंगी।
धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में स्वस्थ और समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण हेतु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अल्मोड़ा और हरिद्वार में नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत की गई है।
Edited By : Chetan Gour

इजराइली एयरस्ट्राइक का कहर, ईरान का स्कूल बना कब्रिस्तान, 57 मासूम लड़कियों की मौत (वीडियो)

