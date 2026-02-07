Hanuman Chalisa

उत्‍तराखंड के CM धामी ने किया टनकपुर का दौरा, चंपावत को दी 319 करोड़ की सौगात, माघ भोज कार्यक्रम में हुए शामिल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

चंपावत (उत्तराखंड) , शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (22:07 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले को विकास की बड़ी सौगात देते हुए 319 करोड़ रुपए से अधिक की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें टनकपुर शारदा घाट कॉरिडोर, इकोलॉजिकल पार्क और सिटी ड्रेनेज प्लान जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीच माघ खिचड़ी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, धार्मिक पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम कर रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीच माघ खिचड़ी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, धार्मिक पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगा और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने टनकपुर में आयोजित माघ खिचड़ी सेवा का उल्लेख करते हुए इसे सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया।

मुख्यमंत्री धामी ने अपनी सरकार के प्रमुख फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई। राज्य में दंगारोधी कानून बनाया गया और 11 हजार एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा घाट के 200 वर्ग किमी के दायरे को धार्मिक, पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा‍ कि हमारी सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का फैसला लिया है। हमारी सरकार ने मदरसा बोर्ड खत्म करने का निर्णय लिया था। अब ये प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी। ये प्राधिकरण सिलेबस तय करेगा। सभी अल्पसंख्यक संस्थाएं उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेंगी।
