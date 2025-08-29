उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार, रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से तबाही

Uttarakhand Cloud Burst : उत्तराखंड के शुक्रवार को भी बादलों का तांडव जारी रहा है। रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में बादल फटने से भारी तबाही हुई। मलबे में कई मकान ध्वस्त हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में हादसे पर दुख जताया। ALSO READ: Jammu Kashmir Flash Floods : डूबे गांव-कस्बे, टूटे पहाड़, कटरा से डोडा तक बारिश और बाढ़ से बेहाल जम्मू

उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। कालेश्वर में मलबा घरों में घुस गया जिसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। देवाल के मोपाटा में बादल फटने से दो लोग लापता हैं और दो घायल हैं। इनके घर में बनी गोशाला भी मलबे में दब गई, जिसमें लगभग 15 से 20 जानवर दबने की खबर है।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेथ डुंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है।

जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेथ डुंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है, इस संबंध में निरंतर… — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 29, 2025 उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है, इस संबंध में निरंतर अधिकारियों से संपर्क में हूं, आपदा सचिव और जिलाधिकारियों से बात कर बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।

रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी के जल स्तर ने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं केदारघाटी में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ खतरा मंडरा रहा है। पुलिस ने लोगों को पहले से ही सतर्क कर दिया है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

