उत्तराखंड में CM धामी ने 146.19 करोड़ की योजनाओं को दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 146.19 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी विधानसभा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भगवानपुर से राजकीय इंटर कॉलेज लामाचौड़ होते हुए कालाढूंगी मुख्य मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य को 3.81 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।

उन्होंने जिला बागेश्वर में बोड़ी धुराफाट पंपिंग योजना में पूर्ण कार्यों के साथ-साथ पंप व मोटरों की रेट्रोफिटिंग के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट लगाने के लिए 4.73 करोड स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के रोशनाबाद में अभियोजन विभाग के निदेशालय एवं सदर मालखाने के निर्माण को 7.07 करोड की धनराशि स्वीकृत करते हुए इसकी प्रथम किस्त के रूप में 40 प्रतिशत की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन दिया है।