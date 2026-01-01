नए साल पर CM पुष्कर सिंह धामी ने दी बड़ी सौगात, परिवहन बेड़े में 100 बसें शामिल

नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय से उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसों को शामिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 10 एसी एवं 2 स्लीपर अनुबंधित बसों को भी जनता को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने परिवहन निगम की स्मारिका 'अनवरत' एवं सड़क सुरक्षा पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया तथा कठिन परिस्थितियों में कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने वाले कर्मठ कर्मचारियों को सम्मानित किया।