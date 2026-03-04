Dharma Sangrah

होली पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का संदेश, प्रदेशवासियों को दी सुख-समृद्धि की शुभकामनाएं

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (10:47 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (10:56 IST)
Uttarakhand News in Hindi : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बुधवार को प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
 
पुष्कर धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, समस्त प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। होली रंग, उल्लास और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो सामाजिक समरसता और एकता की भावना को सुदृढ़ करता है। 
 
उन्होंने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि लोकसंस्कृति, शास्त्रीय संगीत परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की जीवंत अभिव्यक्ति है। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि का संचार हो, यही कामना है।
एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को हर्षोल्लास के पावन त्योहार होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह पर्व समाज में एकता और अपनत्व का रंग घोलकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए।
