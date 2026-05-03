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उत्तराखंड में बेटियों के लिए बड़ा फैसला, हर ब्लॉक में खुलेंगे बालिका छात्रावास, CM धामी के निर्देश

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Uttarakhand girls hostel scheme
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sun, 03 May 2026 (12:34 IST) Updated Date: Sun, 03 May 2026 (12:36 IST)
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उत्तराखंड में हर ब्लॉक में बालिका छात्रावास खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस दिशा में कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।बैठक में पौड़ी जिले के लिए मुख्यमंत्री की ओर से की गईं घोषणाओं की समीक्षा की गई। बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में छात्राओं की सर्वाधिक संख्या वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाए। 

धामी ने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।  सीएम ने अधिकारियों को कहा कि विधायकों के स्तर से उनके क्षेत्रों की जिन समस्याओं को उठाया जा रहा है, उन्हें गंभीरता से लेकर प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करें। सभी विभाग आपसी समन्वय से जनसमस्याओं का समाधान करें।

वहां छात्रावास के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। इसकी नियमित समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क और मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। मुख्मयंत्री ने कहा कि यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा के लिए सीएम की घोषणाओं को तेजी से पूरा किया जाए।

15 जून तक सीएम घोषणाओं के लंबित शासनादेश जारी किए जाएं। साथ ही उनकी प्रभावी निगरानी के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नीक तैयार किया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। 

बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक रेनू बिष्ट, राजकुमार पोरी, दलीप सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन भी मौजूद रहे।पार्किंग पर फोकसमुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि उनकी घोषणाओं से संबंधित रोपवे प्रकरणों की अलग से समीक्षा की जाए। पार्किंग की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए।  Edited by : Sudhir Sharma

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