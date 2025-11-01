Festival Posters

उत्तराखंड में बंपर सरकारी नौकरियां, CM धामी ने बताया कब निकलेंगी भर्तियां

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , शनिवार, 1 नवंबर 2025 (20:14 IST)
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि पिछले चार साल में प्रदेश में 26 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और अगले एक साल में यह आंकड़ा 36 से 38 हजार तक पहुंच जाएगा।
उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह की शुरुआत पर यहां एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले चार साल में 26 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि 'कुछ परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिनका परीक्षाफल घोषित होना है। यह सब मिलाकर अगले एक साल के अंदर 10—12 हजार भर्तियां और की जाएंगी।
 

