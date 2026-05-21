उत्तराखंड में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून : धामी

उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने पारदर्शिता और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया।

मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- हमारी सरकार ने केवल बातें नहीं की बल्कि अपने संकल्पों को धरातल पर उतारकर दिखाया है। एक समय ऐसा था जब प्रदेश की भर्ती प्रक्रियाएं भ्रष्टाचार और नकल माफियाओं की भेंट चढ़ चुकी थी, लेकिन हमारी सरकार ने पारदर्शिता और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया।