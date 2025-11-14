Hanuman Chalisa

झारखंड के स्थापना दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन

रांची , शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (09:01 IST)
Jharkhands 25th foundation day: झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर राजधानी रांची में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने राज्य की विविध परंपराओं और लोककला को एक सुंदर मंच प्रदान किया। आयोजनों ने झारखंड की संस्कृति और एकता की भावना को और प्रखर किया।
 
राज्य के सरकारी एवं आवासीय विद्यालयों में जारी 'झारखंड राज्य की 25वीं रजत जयंती वर्ष - विरासत, प्रगति और आकांक्षाओं के उत्सव' के तीसरे दिन भी हजारों विद्यार्थियों ने प्रखंड स्तर पर आयोजित क्विज, निबंध, नृत्य, संगीत, ड्रामा, कहानी लेखन एवं पेंटिंग प्रतियोगिताओ में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
 
राज्य के सभी सरकारी एवं आवासीय विद्यालयों में विशेष प्रातःकालीन सभाओ का आयोजन किया गया। इनमें स्कूली बच्चों को राज्य के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध कला संस्कृति और जनजातीय गौरव के बारे में अवगत कराया जा रहा है। साथ ही, विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनकी प्रतिभा को मंच मिल रहा है।
