Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Vinesh Phogat : बृजभूषण के कॉलेज में खेलना मानसिक रूप से बेहद कठिन, विनेश फोगाट का बड़ा बयान

Advertiesment
Vinesh Phogat statement
BY: हिमा अग्रवाल
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (21:15 IST) Updated Date: Mon, 11 May 2026 (21:19 IST)
google-news
हरियाणा की दिग्गज महिला पहलवान विनेश फोगाट आज रामलला की नगरी अयोध्या पहुंचीं, जहां उन्होंने रामलला और हनुमंत लला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह गोंडा के नंदिनी नगर में आयोजित नेशनल ओपन रेसलिंग रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने रवाना हुईं।
 
अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि वह गोंडा जा रही हैं, जहां उनका वेरिफिकेशन होना है। उन्होंने कहा, “प्रभु राम ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। रामलला का आशीर्वाद लेकर मैं नंदिनी नगर जाऊंगी” आगे प्रभु की जो इच्छा होगी।
ALSO READ: क्या भारत में लगने वाला है 'एनर्जी लॉकडाउन'! मोदी की 7 अपीलों के पीछे की पूरी कहानी
अपने ऊपर लगे प्रतिबंध को लेकर पूछे गए सवाल पर विनेश ने कहा, “देखा जाएगा, खेलती हूं कि नहीं खेलती हूं।” वहीं सोशल मीडिया पर उनके शायरी अंदाज में किए गए पोस्ट को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है, वह सबक पब्लिक डोमेन में आ गया है और वह लगातार मेहनत कर रही हैं।
 
विनेश ने प्रभु पर विश्वास रखते हुए कहा कि रामलला की नगरी में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए उनकी भी भगवान सुनेगा, आशीर्वाद मिलेगा और वह देश के लिए पदक जीतना चाहती हैं। कारण बताओ नोटिस के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिला है और वह जवाब देंगी।
ALSO READ: पहले गड्ढों से पहचान होती थी UP की, अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ेगा प्रदेश, CII Annual Business Summit 2026 में CM योगी
गौरतलब है कि भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2023 में छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उनमें से एक विनेश फोगाट भी है और उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी थी, अब बृजभूषण से जुड़े उसी के कॉलेज में यह प्रतियोगिता का हिस्सा बनने जा रही है। इस पर विनेश ने कहा कि वहां जाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना उनके लिए मानसिक रूप से काफी कठिन है और दबाव भी, लेकिन खिलाड़ी को वहीं जाना पड़ता है जहां मुकाबले आयोजित होते हैं, यह सब तो सरकार को देखना चाहिए। फिलहाल इस समय उनका पूरा फोकस खेल पर है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer हिमा अग्रवाल
.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पहले गड्ढों से पहचान होती थी UP की, अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ेगा प्रदेश, CII Annual Business Summit 2026 में CM योगी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels